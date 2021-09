De verplichte controle van de coronabewijzen van onder anderen horecabezoekers en concertgangers brengt voor de bedrijven in die sectoren heel wat extra werk en kosten met zich mee. Volgens schattingen van de brancheverenigingen lopen de extra kosten op tot ruim 10.000 euro als de maatregel blijft gelden tot 1 november, zoals het kabinet gepland heeft.

Horecabazen en uitbaters van poppodia zijn niet te spreken over het feit dat ze vanaf 25 september de CoronaCheck-app van elke bezoeker moeten scannen. Enkele café-uitbaters dreigden er dinsdag voor de persconferentie al mee dat ze dat niet zullen doen. Ze hebben er een probleem mee dat ze dan meer personeel moeten werven, wat een extra kostenpost is in al lastige tijden.

De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), die de evenementensector vertegenwoordigt, rekent op gemiddeld 450 euro meer per voorstelling. "Als we rekenen met ongeveer vier voorstellingen per week, komen we op 1.800 euro voor een week", zegt directeur Berend Schans. Over de volledige periode tot 1 november kost het dan 10.800 euro meer.

En dat kan voor een aantal zalen nog veel meer worden, want volgens Schans rekenen sommige poppodia op 800 euro aan extra kosten per voorstelling.

'Kost meer tijd, omdat mensen allerlei dingen vergeten'

Een van die grotere zaken is TivoliVredenburg in Utrecht. Het cultuurhuis kan niet concreet zeggen hoe hoog de extra kosten zullen zijn, maar is ervan overtuigd dat er meer personeel zal nodig zijn. "We hebben al een testperiode met de controle van de QR-codes achter de rug en vaak blijkt dat mensen de app niet hebben, de code niet bij zich hebben of hun paspoort vergeten zijn en dat kost dan meer tijd." Hoeveel extra personeelsleden ingezet moeten worden, wisselt per voorstelling.

In de horeca is een vergelijkbaar verhaal te horen, maar daar lopen de inschattingen iets meer uiteen. De een rekent op 250 euro extra per dag, de ander denkt aan 420 euro per dag en weer een andere ondernemer gaat uit van 1.080 euro per dag. Volgens Johan de Vos van de Bredase afdeling van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) kost een extra personeelslid gemiddeld 30 euro per uur. "Als je er dan van uitgaat dat cafés gemiddeld van tien uur 's ochtends tot middernacht open zijn, is dat 420 euro per dag en 15.500 euro voor de hele periode", legt hij uit.

'Concerttickets zullen ongelooflijk duur worden'

De extra kosten komen in een periode waarin de zaken al niet geweldig gaan in de getroffen sectoren. Horecazaken zijn zo goed als anderhalf jaar volledig gesloten geweest en proberen nu hun gemiste omzet alsnog goed te maken, terwijl ze nog steeds met beperkingen te maken krijgen.

Ook de cultuursector kampt met een moeilijke herstart. "De ticketverkoop staat zo goed als stil en ondertussen wordt alles duurder. Van energie tot de afdracht van naburige rechten", zegt Schans. Dat zal er volgens hem toe leiden dat tickets "ongelooflijk duur" zullen worden. "Want we zullen dat zeker moeten doorrekenen."

Het kabinet liet eerder al weten de vinger aan de pols te houden en bedrijven in problemen te willen helpen. Maar het lijkt er vooralsnog niet op dat de overheid deze verplichte extra kosten op de een of andere manier zal compenseren.