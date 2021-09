Staalproducent Tata Steel kiest voor waterstof om zijn fabricageproces te verduurzamen, zo maakt het bedrijf woensdag bekend. Het besluit heeft de goedkeuring gekregen van de raad van commissarissen en van het moederbedrijf uit India.

Tata Steel ligt al geruime tijd onder vuur omdat het veel schadelijke stoffen uitstoot waar de omgeving last van heeft. Het staalbedrijf is een van de grootste vervuilers van Nederland. De druk om de processen te verduurzamen is dan ook groot.

Tata Steel zei eerder al dat het richting 2030 steeds minder CO2 wil uitstoten. Om dat te bereiken kiest het bedrijf ervoor de komende jaren steeds meer waterstof te gebruiken. Dit moet voor minder schadelijke uitstoot zorgen. Het bedrijf had ook kunnen kiezen voor de opslag van CO2 onder de grond, maar denkt dat waterstof een betere optie is.

"We willen de impact op onze leefomgeving zo snel mogelijk verder verminderen. Dat doen wij via een radicale koerswijziging naar waterstof, niet alleen voor het klimaat, maar juist ook omdat deze oplossing het beste is voor de omgeving. Binnen acht jaar ziet het er hier heel anders uit", belooft directievoorzitter Hans van den Berg van Tata Steel.

Wel geeft het bedrijf aan dat het bij de transformatie hulp nodig heeft van lokale en landelijke overheden. Daarbij gaat het om subsidies, het afgeven van vergunningen en het aanleggen van een systeem dat de waterstof kan vervoeren.

Waterstof niet in alle gevallen schoon

Overigens is die energiedrager niet in alle gevallen schoon. Het is afhankelijk van hoe de waterstof is opgewekt. Als dit gebeurt met behulp van fossiele brandstoffen, zoals aardgas of kolen, is er nog altijd sprake van uitstoot van schadelijke stoffen.

Volgens Tata is de beschikbaarheid van schoon opgewekte waterstof nog beperkt. Daarom zal aardgas voorlopig een belangrijke rol spelen bij de productie van staal. "Maar waterstof zal geleidelijk aan de aardgastoepassing kunnen vervangen", aldus het bedrijf in een toelichting.

Het duurt waarschijnlijk nog wel tot 2030 voor het hoogovencomplex in IJmuiden deels op gas of waterstof draait. Nu zijn er nog twee hoogovens die op kolen werken. Daarvan moet er aan het einde van dit decennium nog één over zijn, die later kan worden gesloten. Of de fabrieken rond 2030 al op waterstof werken, kan Tata Steel nog niet zeggen.

Ook veel andere zaken moeten nog worden uitgewerkt. Zo is nog niet bekend hoeveel geld geïnvesteerd moet worden, met hoeveel de CO2-uitstoot wordt teruggebracht en wat de stap precies betekent voor de werkgelegenheid.