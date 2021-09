De coronapandemie heeft in Nederland voor minder economische schade gezorgd dan in veel andere Europese landen. Dat kwam onder meer door de relatief losse lockdowns en doordat de toeristische sector in ons land klein is. Dat stelt ING donderdag.

De bank keek naar de gevolgen van de coronacrisis op de economieën in landen die de euro als betaalmiddel hebben. Daarbij is onder meer gekeken naar de staatsschuld en hoe hard deze is opgelopen door de steunpakketten die de diverse landen hebben opgetuigd om hun economie op peil te houden.

In Nederland is die schuld door de pandemie 95 miljard euro groter geworden. Dat is 12 procent van het bbp. Volgens ING zijn er maar drie landen waar de staatsschuld door de coronacrisis minder hard opliep dan in Nederland. Dat zijn Ierland, Luxemburg en Finland. In de overige vijftien landen liep de staatsschuld juist harder op.

Dat kwam dus onder meer doordat het kabinet besloot om de lockdowns niet al te strikt te maken. Zo bleven de winkels in de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 gewoon open, terwijl ze in veel andere landen dicht moesten. Daarnaast zorgde de pandemie ervoor dat het toerisme volledig inzakte, wat voor landen als Spanje en Italië veel meer gevolgen had dan voor Nederland.

Ook speelde mee dat veel Nederlanders in staat waren om thuis te werken, waardoor bedrijfsprocessen gewoon door konden gaan. Dat de huizenprijzen naar recordhoogtes stegen, zorgde er ook voor dat de schatkist nog wat extra belastinginkomsten kreeg. Daardoor hoefde de overheid minder geld te lenen en bleef de staatsschuld dus kleiner.