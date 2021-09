Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen heeft woensdag de zogeheten Staat van de Unie uitgesproken, waarin de koers van Europa wordt uitgestippeld. Brussel wil onder meer slimmer investeren, extra geld vrijmaken voor klimaatfinanciering en een verbod op producten die met dwangarbeid zijn vervaardigd.

Volgens Von der Leyen worden wereldwijd zeker 25 miljoen mensen met dreigementen gedwongen om te werken. De Commissie zal daarom met een voorstel komen voor een verbod op producten die via dwangarbeid worden gemaakt.

Daarnaast wil de Europese Unie slimmer omgaan met haar investeringen, onder meer die in infrastructuur. "Wij zijn goed in het financieren van wegen. Maar het heeft voor Europa geen zin om een perfecte weg aan te leggen tussen een kopermijn in Chinees bezit en een haven die in Chinese handen is. Als het om dergelijke investeringen gaat, moeten we ons slimmer opstellen", stelde Von der Leyen.

Om investeringen in infrastructuur, zowel die in digitale infrastructuur als in fysieke infrastructuur, in goede banen te leiden wordt de Global Gateway-strategie in het leven geroepen. Als onderdeel daarvan wordt onder meer geïnvesteerd in een markt voor groene waterstof op het Afrikaanse continent. Plannen daarvoor moeten tijdens de EU-Afrika-top in februari uitgediept worden.

Ook wordt door Brussel tot en met 2027 nog eens 4 miljard euro extra vrijgemaakt voor klimaatfinanciering. Daarmee kunnen kwetsbare landen maatregelen treffen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan of te verzachten. De 4 miljard euro komt boven op de 25 miljard euro per jaar die reeds is toegezegd door Europa.