De Zweedse H&M Group heeft in het derde kwartaal van het lopende gebroken boekjaar een verkoopstijging van 14 procent gerealiseerd. Het kwartaal ervoor kwam die toename nog uit op 75 procent. De omzet lag in het derde kwartaal daarentegen wel fors hoger: 5,46 miljard euro, tegenover 4,6 miljard euro een kwartaal eerder.

H&M profiteerde in het derde kwartaal, dat tot 31 augustus liep, met name van het grotere aantal winkels dat open was. Aan het begin van het kwartaal waren nog 180 vestigingen gesloten, terwijl dat er bij aanvang van het tweede kwartaal nog 1.300 waren.

Ook laat het concern weten dat de online verkoop van kleding nog altijd in de lift zit. Het bedrijf deelt echter geen cijfers daarover. De totale verkoop zit in Europa en de Verenigde Staten alweer op het niveau van voor de coronacrisis, terwijl de verkoop in Azië nog achterblijft.

Niet alleen H&M behoort tot het concern, maar ook de merken COS, Weekday en Monki.