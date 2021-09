De koopkracht, een indicator voor hoeveel we kunnen kopen met ons inkomen, steeg in 2020 met 2,2 procent. Dat is de hoogste groei sinds 2016, blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor werknemers steeg de koopkracht met 4,3 procent het sterkst dankzij loonsverhogingen.

Er zijn twee factoren die invloed hebben op onze koopkracht: externe factoren zoals lonen, prijsstijgingen en overheidsbeleid en persoonlijke omstandigheden zoals samenwonen, uit elkaar gaan of van baan wisselen.

De eerste factor had vorig jaar het meeste invloed op de koopkracht van de Nederlander. De cao-lonen stegen in 2020 ondanks de coronacrisis met 2,9 procent. Dat komt doordat heel wat loonafspraken al waren gemaakt voor de crisis en voor heel 2020 golden. De inflatie, of de mate waarin het leven duurder wordt, ging tegelijk 1,3 procent hoger.

Ook het overheidsbeleid droeg naar schatting 1 procentpunt bij aan de koopkrachtstijging door een aantal geplande fiscale maatregelen waaronder de invoering van een tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting.

40 procent van de zelfstandigen verloor koopkracht

Persoonlijke omstandigheden hadden echter een licht drukkend effect van -0,3 procent op de koopkrachtontwikkeling in 2020. Er waren nog steeds mensen die een nieuwe baan vonden of promotie kregen, maar ook heel wat mensen werden werkloos of verdienden minder door bedrijfssluitingen. De coronasteunmaatregelen konden die negatieve impact echter verkleinen.

Vooral dankzij de loonsverhogingen steeg de koopkracht van werknemers met 4,3 procent het sterkst. Ook de meerderheid van de zelfstandigen zag zijn koopkracht nog omhooggaan, maar door bedrijfssluitingen verloren 40 procent van de zelfstandigen ook koopkracht. Gemiddeld konden zelfstandigen 1,1 procent meer kopen met het geld dat ze binnenkregen.