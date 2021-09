Het kabinet komt nog met steunmaatregelen voor de nachthoreca en ongeplaceerde evenementen met een capaciteitsbeperking, zo heeft demissionair premier Mark Rutte dinsdagavond herhaald. Het kabinet hoopt snel meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over de uitwerking van de steunmaatregelen.

Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) hebben dinsdagavond weliswaar enkele versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd, maar de nachthoreca en de ongeplaceerde evenementen hebben ook na 25 september met beperkingen te maken.

Dat zijn onder meer de verplichte sluitingstijd tussen 0.00 en 6.00 uur. Voor indoorevenementen binnen zonder vaste zitplaatsen geldt dat hooguit 75 procent van de zaalcapaciteit benut mag worden.

"Vooral poptempels en nachthoreca worden geraakt. Daarom kijken we opnieuw naar steun voor die bedrijven, bijvoorbeeld door een tegemoetkoming", zei Rutte.

De toezegging is niet nieuw. Afgelopen augustus liet het kabinet bij de aankondiging van de beëindiging van de steunpakketten al weten dat er aan een compensatieregeling gewerkt wordt. "De uitvoering van zo'n gerichte regeling is zeer complex en vraagt veel van de uitvoeringsorganisaties. Daarom wordt scherp gekeken naar wat uitvoeringstechnisch en juridisch mogelijk is", zo viel destijds te lezen.

Discotheken en nachtclubs mogen vanaf 25 september net als de andere horecagelegenheden tot middernacht open. Voor de discotheken en nachtclubs gelden dezelfde regels als voor de rest van de horeca en dus hebben bezoekers een coronatoegangsbewijs nodig.

Het toegangsbewijs is geldig als iemand volledig is gevaccineerd, recent van COVID-19 is hersteld of negatief op het coronavirus is getest. De pas wordt verplicht voor iedereen boven de dertien jaar.