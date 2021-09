Het aantal passagiers op Schiphol lag in de belangrijke vakantiemaand augustus twee keer zo hoog als in dezelfde maand een jaar eerder. Wel is het aantal passagiers nog altijd veel kleiner dan voor de coronacrisis, meldt de luchthaven dinsdag.

In augustus reisden 3,8 miljoen passagiers van, naar of via Schiphol. Dat waren er in dezelfde maand in 2020 nog 1,9 miljoen en in 2019 waren het er 6,8 miljoen.

Van die 3,8 miljoen passagiers hadden er 1,4 miljoen een overstap op Schiphol. Doordat deze reizigers twee keer worden geteld - bij aankomst en bij vertrek - zijn het 700.000 unieke passagiers. De meeste reizigers gingen naar of kwamen van een bestemming in Europa: bijna 3 miljoen.

Het aantal volledige vrachtvluchten lag wel hoger dan in augustus 2019: ruim 1.700 tegen zo'n 1.200. Het totale vervoerde volume lag rond hetzelfde niveau als twee jaar geleden: bijna 131.000 ton.