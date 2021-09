Het demissionaire kabinet besloot dinsdag om het thuiswerkadvies wat te versoepelen. Een stap in de goede richting, vindt Jannes van der Velde van werkgeversvereniging AWVN. Bedrijven merken namelijk steeds vaker dat "thuiswerken niet alleen voordelen, maar ook nadelen heeft".

Al bij de start van de pandemie in het voorjaar van 2020 kwam het kabinet met het advies om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Daar werd toen ook massaal gehoor aan gegeven.

Nu, anderhalf jaar verder, is thuiswerken nog altijd het devies, al is het kabinet wel wat soepeler geworden. "Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is", was hoe demissionair premier Mark Rutte het formuleerde op de coronapersconferentie van dinsdagavond.

Sowieso werken mensen al minder vaak thuis dan bij de start van de coronacrisis. Dat is onder meer te merken aan de drukte op de weg. Zo blijkt uit ANWB-gegevens dat er al sinds april meer files zijn dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Toch zijn er nog steeds veel mensen die thuiswerken. Zo blijkt uit data van Google dat op werkdagen nog altijd tussen de 25 en 30 procent minder mensen op kantoren en andere werkplekken zitten dan in de laatste weken vóór de pandemie.

De binding met het bedrijf valt weg

"Veel werkgevers laten hun personeel nog altijd 100 procent thuiswerken", zegt Van der Velde. "En veel anderen kiezen voor een combinatie van thuis en kantoor. Werken vanuit huis heeft voordelen, maar ook nadelen. Doordat personeel thuiswerkt, valt de binding met het bedrijf weg. Ook samenwerken is lastiger en daarnaast zie je dat het creatieve proces beter gaat als mensen fysiek samenzijn."

Ook hoort hij van werkgevers dat ze het gevoel hebben dat sommige medewerkers "uit beeld raken" doordat ze niet of nauwelijks op kantoor komen. "Al met al begint het bij steeds meer bedrijven te knellen", aldus Van der Velde.

"Daarom zijn we blij dat het kabinet heeft besloten het beleid wat te versoepelen. Hopelijk is het een eerste stap naar het volledig verdwijnen van het thuiswerkadvies. Het zou vreemd zijn als je vrijwel overal naartoe mag, maar dat er voor kantoren beperkingen blijven."

Thuiswerken helpt een klein beetje

Heeft thuiswerken überhaupt nog nut, nu er zo veel andere plekken zijn waar je naartoe mag? Een bezoek aan de sportschool, de bioscoop, de horeca, een voetbalwedstrijd: het kan allemaal weer, net als een vakantie naar het buitenland.

"Alle kleine beetjes helpen", denkt viroloog Bert Niesters. "Het kan een bijdrage leveren aan het verminderen van het aantal besmettingen. Maar andere maatregelen zijn belangrijker."

Volgens Van der Velde willen werkgevers zeker niet volledig stoppen met thuiswerken. Eerder dit jaar bleek uit een peiling onder AWVN-leden dat 60 procent van de bedrijven het prima vindt als personeel twee dagen per week thuiswerkt. Velen willen ook na de pandemie thuiswerken toestaan.