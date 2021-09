In het tweede kwartaal lag de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen 11 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek en het RIVM woensdag op basis van voorlopige cijfers.

De totale uitstoot nadert bovendien het niveau van voor de coronacrisis. In sommige sectoren ligt de uitstoot inmiddels al hoger, waaronder in de industrie en de landbouw.

De toename in de uitstoot van broeikasgassen komt vooral op het conto van het hogere aardgasverbruik. Dat was vanwege het koude weer voor huishoudens en kantoren nodig om te stoken, terwijl de glastuinbouw meer aardgas verbruikte voor de eigen warmtekrachtcentrales. Die worden aangedreven door een gasgestookte motor en zorgen voor warmte en elektriciteit. Het was namelijk minder zonnig, waardoor de belichting van kassen vaker ingezet moest worden.

Ook de industrie zag de uitstoot toenemen. Er werd in het tweede kwartaal meer geproduceerd dan een jaar eerder, met hogere emissies als gevolg. De uitstoot van de elektriciteitssector viel weliswaar 2 procent hoger uit, maar blijft onder het niveau van voor de coronacrisis.

Hetzelfde geldt voor de mobiliteitssector, al steeg de CO2-uitstoot vanwege de herstel van het vliegverkeer en de transportsector wel ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Ook pakten huishoudens in het afgelopen kwartaal weer vaker de auto.