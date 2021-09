Het VK stelt de invoering van volledige grenscontroles op goederen uit de EU opnieuw uit. Volgens de Britten zorgen de administratieve rompslomp en de nieuwe immigratieregels ervoor dat problemen in de bevoorradingsketen worden verergerd.

De regering geeft aan dat de controles per januari ingevoerd worden in plaats van volgende maand. De Britten spreken van een "pragmatisch nieuw tijdschema".

Normaal gezien zou de Britse douane vanaf april dit jaar wegens de Brexit om meer papierwerk vragen bij de import van voedingswaren als melk en vlees uit de Europese Unie. Vanaf juli zouden ladingen ook fysiek moeten worden geïnspecteerd.

Maar de invoering van de controles werd uiteindelijk een paar maanden uitgesteld. Aan Europese zijde gelden de extra controles al wel voor goederen uit het Verenigd Koninkrijk. Britse exporteurs reageerden eerder ontsteld op de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om nieuwe douaneregels voor de invoer uit de Europese Unie uit te stellen vanwege de concurrentiepositie.

Coronacrisis gooit roet in het eten

Als reden voor het eerdere uitstel werd gewezen op de coronacrisis. Bedrijven zouden de mogelijkheid moeten hebben te herstellen van de coronacrisis zonder de administratieve rompslomp. De regering van Boris Johnson vreesde ook dat barrières aan de grens juist op het moment van de versoepeling van lockdowns voor tekorten zouden zorgen.

In de dinsdag gepubliceerde verklaring werd opnieuw op de impact van de coronacrisis gewezen. "Bedrijven werden de afgelopen maanden geconfronteerd met een reeks uitdagingen bij het herstel van de wereldwijde pandemie, die de toeleveringsketens in heel Europa heeft getroffen", staat te lezen.

"Dit is vooral merkbaar in de voedingssector, waar vanaf volgende maand nieuwe importregels zouden worden ingevoerd. In plaats van deze controles nu al te starten, heeft de regering geluisterd naar degenen die om een nieuwe aanpak hebben gevraagd om bedrijven meer tijd te geven om zich aan te passen."

De volledige douaneaangiften en -controles zullen op 1 januari 2022 worden ingevoerd. Veiligheids- en beveiligingsaangiften zullen pas op 1 juli 2022 vereist zijn.