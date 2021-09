De Nederlandse vliegmaatschappij KLM wil werknemers niet verplichten om zich te laten vaccineren, maar gaat stewards die niet gevaccineerd zijn niet inzetten op vluchten naar landen waar een vaccinatieplicht geldt. Dat kondigt het bedrijf dinsdag aan.

Cabinepersoneel van KLM dat niet gevaccineerd is, wordt gevraagd om dit te melden aan de gezondheidsdienst van het bedrijf en dan past KLM de dienstroosters daarop aan. Het bedrijf registreert dan een reisrestrictie en de werknemers in kwestie gaan alleen naar landen waar je niet verplicht gevaccineerd moet zijn.

Die aanmelding is echter op vrijwillige basis, want in Nederland hoeft een werknemer niet aan te geven of hij of zij gevaccineerd is. "Er bestaat dus een kans dat niet-gevaccineerden toch nog in een land met vaccinatieplicht terechtkomen, maar dat willen we dus vermijden", zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Als dat toch nog gebeurt, zal dat blijken bij controle in het land van aankomst en hangt het van het land af welke maatregelen getroffen moeten worden.

KLM gaat ervan uit dat steeds meer landen een vaccinatieplicht zullen invoeren en wil daarop voorsorteren door nu al inzicht te krijgen in de vaccinatiestatus van de werknemers. Volgens het bedrijf voert de eilandengroep Trinidad en Tobago op 16 oktober een vaccinatieplicht in voor vliegtuigcrew en ook onder meer Canada zou zo'n verplichting instellen. Mogelijk gaat de maatregel ook gelden voor het luchtruim van landen met een vaccinatieplicht.

De luchtvaartmaatschappij hanteert al langer reisrestricties voor mensen die om persoonlijke redenen of visumredenen niet naar een bepaald land kunnen en dit is een uitbreiding daarvan. De leidinggevende krijgt geen inzicht in de reden voor de reisrestrictie.