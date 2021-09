Whirlpool gaat personeel dat zich laat vaccineren belonen met een bonus van 1.000 dollar (846,63 euro), meldt de Amerikaanse maker van huishoudelijke apparatuur aan onder meer CNN. Eerder bood het bedrijf al een bonus van 200 dollar aan, maar dat bedrag wordt nu vervijfvoudigd.

De vaccinatiebereidheid ligt in de Verenigde Staten lager dan in Europa en dus proberen bedrijven hun steentje bij te dragen om de vaccinatiegraad op te krikken. Naar alle waarschijnlijkheid zal president Joe Biden binnenkort ook aankondigen dat bedrijven hun werknemers moeten verplichten om gevaccineerd te zijn of wekelijks getest te worden.

Eerder maakte onder meer de vliegtuigmaatschappij Alaska Airlines al bekend dat gevaccineerden eenmalig 200 dollar extra krijgen en ook de supermarktketen Kroger schrijft 100 dollar bij op de rekening van geprikt personeel. Maar Whirlpool gaat daar nu overheen met een bonus van 1.000 dollar.

Een woordvoerder van het bedrijf zegt aan CNN dat de bonus zowel geldt voor mensen die al volledig gevaccineerd zijn als voor mensen die nu pas beslissen om zich te laten prikken. "De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers blijft onze topprioriteit", zegt het bedrijf. "Tijdens de hele pandemie hebben ze onvermoeid doorgewerkt om onze klanten te bedienen, die nu meer dan ooit onze producten gebruiken om te koken, schoon te maken en medicijnen op te slaan."

Ook de investeringsmaatschappij Vanguard biedt gevaccineerde personeelsleden 1.000 dollar, maar daar geldt dit aanbod slechts tot 1 oktober. Tot wanneer Whirlpool de bonus aanbiedt, is niet duidelijk.

In Nederland zitten dat soort bonussen er niet meteen aan te komen, want in tegenstelling tot in de VS mogen Nederlandse werkgevers niet weten of hun personeel wel of niet gevaccineerd is.