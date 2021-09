Winkels voor tweedehands spullen hadden vorig jaar maar beperkt te lijden onder de coronacrisis. De inkomsten liepen slechts met 5 procent terug en het aantal medewerkers steeg zelfs. Daarnaast zijn evenveel spullen opgehaald als in recordjaar 2019. Dat blijkt uit cijfers over 2020 van Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN), waar Trouw dinsdag over schrijft.

Hoewel de kringloopwinkels vorig jaar in maart en april tijdelijk dicht moesten vanwege de lockdown, bleef de omzet toch redelijk op peil. Mede daardoor steeg het aantal medewerkers van de winkels vorig jaar, van 10.881 naar 11.435. Ook het coronasteunpakket van het kabinet droeg eraan bij dat de kringloopwinkels niet massaal personeel hoefden te ontslaan.

De winkels kregen vorig jaar in totaal 150 miljoen kilo spullen binnen. Dat was net zo veel als in het jaar ervoor. Na de lockdown kregen ze alsnog veel goederen binnen. Van de vorig jaar binnengekomen spullen is inmiddels de helft alweer verkocht.

Deze cijfers hebben alleen betrekking op de winkels die zijn aangesloten bij de BKN. Het gaat om 212 grote kringloopwinkels, die samen ongeveer 60 procent marktaandeel hebben.