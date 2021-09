In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben autoverzekeraars dit jaar de premies voor de WA beperkt casco-verzekering verhoogd. Die voor WA en WA volledig casco-verzekeringen zijn vrijwel gelijk ten opzichte van 2020, meldt vergelijkingssite Autoverzekering.nl dinsdag na eigen onderzoek.

Waar de gemiddelde premie voor een beperkt casco-verzekering vorig jaar nog met 8 procent daalde, stijgt die dit jaar met bijna 5 procent. Een consument die jaarlijks 480 euro betaalde voor een beperkt casco-verzekering, betaalt nu ruim 20 euro meer.

De vergelijkingssite vindt dat verrassend, aangezien het afgelopen jaar minder werd gereden vanwege de coronacrisis en ook het aantal autodiefstallen is gedaald. Autoverzekering.nl zegt dat verzekeraars deze factoren in principe moeten doorberekenen in de premies en verwacht het komende half jaar dan ook weer een daling van de premie voor WA beperkt casco-verzekeringen.

De premies van WA-verzekeringen bleven voor het tweede jaar op rij vrijwel gelijk, nadat ze de jaren ervoor fors waren gestegen. Ook in premies van de WA volledig casco-verzekering zit dit jaar weinig verandering.

Autoverzekeraars bieden polissen aan in drie dekkingsniveaus. De WA beperkt casco is het middelste niveau; die dekt schade aan je auto die niet door jezelf is veroorzaakt, maar door overmacht. Het gaat bijvoorbeeld om brandschade of diefstal.