De werkzaamheden bij VDL Nedcar, de enige autofabriek in Nederland, liggen sinds maandag stil vanwege een chiptekort. Donderdag en vrijdag wordt de productie hervat, bevestigt een woordvoerder dinsdag aan NU.nl na berichtgeving door Het Financieele Dagblad (FD).

VDL Nedcar heeft, net als vele andere automakers, al maanden last van het tekort aan elektronische componenten. Sinds de coronacrisis is losgebarsten en er veelal vanuit huis gewerkt moet worden, investeren mensen in betere laptops of gamingcomputers. Daardoor is de vraag naar onder andere computerchips enorm toegenomen, wat heeft geleid tot een tekort bij producenten.

Automakers lijken daar momenteel het meeste last van te hebben. Auto's bevatten namelijk heel wat elektronische componenten om rijhulpsystemen aan te sturen. Omdat er door dat chiptekort dus minder auto's gebouwd kunnen worden, moesten verschillende fabrieken al tijdelijk de deuren sluiten.

Het Limburgse VDL Nedcar ging vorige maand al een week langer dan gepland open na de zomersluiting van drie weken, maar ligt nu opnieuw even stil. "We kijken altijd een week vooruit en staan daarvoor in nauw contact met BMW", vertelt een woordvoerder aan NU.nl. BMW laat Mini's en X1's maken in Limburg en VDL Nedcar is dus afhankelijk van de leveringen van het Duitse bedrijf.

Deze week is de fabriek in Born op maandag, dinsdag en woensdag gesloten. Of er volgende week ook productieproblemen worden verwacht, kon de woordvoerder nog niet zeggen.