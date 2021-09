Nederland telt steeds meer wijnboeren. Waren er vijf jaar geleden nog 94, inmiddels is dat aantal gegroeid naar 171. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Vooral in Gelderland zijn veel wijngaarden.

Vergeleken met grote wijnproducerende landen als Frankrijk en Italië, zijn de aantallen in Nederland nog beperkt. Maar er is wel sprake van een duidelijk stijgende lijn. Vooral het aantal bedrijven dat wijnproductie als hoofdactiviteit heeft, is de voorbije jaren gestegen.

Sommige bedrijven richten zich uitsluitend op het maken van wijn, maar andere combineren het met andere activiteiten. Dan gaat het bijvoorbeeld om agrotoerisme of het runnen van een zorgboerderij

Wijnboeren zijn er in elke provincie, maar Gelderland telt veruit de meeste: 46. Nummer twee is Limburg, met 27. In vrijwel alle provincies namen de aantallen de afgelopen vijf jaar toe, met uitzondering van de provincie Groningen. De Vereniging Nederlandse Wijn Producenten verwacht voor de komende jaren een kleine groei van het aantal wijnbouwers.

Alle Nederlandse wijngaarden samen beslaan zo'n 250 hectare grond en produceren per jaar 900.000 liter wijn. Dat zijn ongeveer één miljoen flessen. Die wijn wordt vooral verkocht via de eigen verkoop, gespecialiseerde wijnwinkels en restaurants.

Naast de 171 professionele wijnbouwers zijn er ook ongeveer 675 hobbyisten die wijn maken voor eigen consumptie. Voor een enkeling is het een opstap naar professioneel wijnboer, maar omdat voldoende grond ontbreekt, blijft het voor de meesten een hobby.