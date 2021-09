De CEO van huizensite Funda stapt op. Het bedrijf laat maandag weten dat Quintin Schevernels aan het eind van het jaar vertrekt vanwege "de langlopende discussies op aandeelhoudersniveau".

Bij Funda is al een tijdje gedoe over de positie van grootaandeelhouder NVM. De makelaarsvereniging heeft een belang van 70 procent in het bedrijf en wordt door andere belanghebbenden ervan beschuldigd investeerders bewust buiten de deur te houden.

Zo'n 250 bij Funda aangesloten makelaars stelden afgelopen voorjaar bij de Ondernemingskamer het "wanbeleid" van NVM aan de kaak. Ze vrezen dat de site op termijn zal worden weggeconcurreerd als er niet snel wat verandert.

Hun grootste vrees is dat er binnenkort een nieuwe speler op de markt komt die ook andere diensten aanbiedt, zoals het vergelijken van hypotheken of belastingadvies. De certificaathouders willen dat een externe partner de site gaat begeleiden bij de uitbreiding van de diensten.

Schevernels laat maandag in een korte toelichting weten dat hij "met pijn in het hart" vertrekt. "Ik laat een sterk team en een prachtig bedrijf achter. De langlopende discussies op aandeelhoudersniveau remmen echter de executie van onze strategie, waardoor we dit niet kunnen uitvoeren op de manier waar ik in geloof."

De raad van commissarissen constateert dat er "veel spanning en onduidelijkheid is tussen het vennootschappelijk belang van Funda en de verschillende belangen van de aandeelhouders". De rvc belooft het profiel van de nieuwe CEO op te stellen in overleg met de aandeelhouders.