Bij ruim 660 kinderopvanglocaties in heel Nederland leggen medewerkers dinsdag hun werk neer. Ze staken omdat ze betere afspraken over de werkdrukverlaging in de sector willen. Vakbond FNV verwacht dat minimaal vierduizend kinderopvangmedewerkers het werk neerleggen.

Lang niet alle ouders zullen overigens iets merken van de staking. De kinderopvang is namelijk uitgegroeid tot een zeer grote sector waar in totaal zo'n 110.000 mensen op 17.000 verschillende locaties werkzaam zijn. Hoewel FNV een stakingsdag organiseert, is er al een cao-akkoord gesloten.

Een deel van de werkgevers in de kinderopvang, dat niet het merendeel van de locaties heeft maar waar wel de meeste werknemers zitten, heeft een cao-akkoord bereikt met vakbond CNV. Het gaat om de werkgeversorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). Zij vertegenwoordigen zo'n 80.000 werknemers.

Volgens de FNV zijn hun leden "woest" om dat akkoord, omdat er geen afspraken worden gemaakt om de hoge werkdruk op de korte termijn aan te pakken. FNV stelt voor om bijvoorbeeld de groepsgrootte aan te passen en om groepshulpen terug te laten komen.

In juli werd daarom ook al een staking georganiseerd. Dinsdag is een nieuwe staking omdat er sindsdien "nog geen verbeteringen zijn doorgevoerd", zegt Debbie van Leiden, FNV-bestuurder Kinderopvang. "Inmiddels zijn we twee maanden verder en worden steeds meer kinderopvangmedewerkers boos. Zolang er niets verandert, bereiden we verdere acties voor."