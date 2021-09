Als er niet snel iets aan klimaatverandering en alle consequenties daarvan wordt gedaan, zouden tegen 2050 wereldwijd zo'n 216 miljoen mensen binnen hun land moeten verhuizen. Dat blijkt uit een rapport van de Wereldbank dat maandag is verschenen.

In het rapport wordt gekeken naar de impact van klimaatverandering op zes verschillende regio's. Vanaf 2030 zullen volgens het onderzoek plekken ontstaan waar de omstandigheden dusdanig zullen verslechteren dat daar woonachtige mensen zich gedwongen voelen om te verhuizen. Tegen 2050 zullen die omstandigheden nog een stuk heftiger worden.

De armste regio's van de wereld worden volgens het onderzoek het hardst geraakt. In Afrikaanse landen die onder de Sahara liggen zullen zo'n 86 miljoen mensen binnen hun landsgrenzen moeten verhuizen. In Zuid-Azië verwachten de onderzoekers zo'n 40 miljoen klimaatvluchtelingen en in Oost-Azië en de Stille Oceaan zullen zo'n 49 miljoen mensen op zoek moeten gaan naar een nieuw huis.

Het veranderende klimaat brengt niet alleen de miljoenen klimaatvluchtelingen in grote problemen, schrijft de Wereldbank. Ook de regio's waar de mensen naartoe verhuizen komen onder extra druk te staan, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur en ontwikkeling.

Volgens de auteurs moet het rapport gezien worden als een waarschuwing aan overheden om klimaatverandering aan te pakken door de uitstoot van broeikasgassen te verlagen en ecosystemen te herstellen. Door dat nu te doen, kan de hoeveelheid klimaatvluchtelingen nog met 80 procent worden teruggebracht, tot 44 miljoen mensen.