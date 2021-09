Kolen zijn weer de belangrijkste energiebron van Duitsland. De conventionele energiebron haalde in de eerste zes maanden van het jaar wind in als grootste leverancier van energie. In de aanloop naar de verkiezingen in september is er in het land veel discussie over de maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan.

56 procent van de 258,9 miljard kilowattuur elektriciteit die in deze periode in Duitsland werd opgewekt, was volgens berekeningen van het Duitse statistiekbureau afkomstig van conventionele bronnen als steenkool, aardgas of kernenergie. Dat betekent op jaarbasis een stijging van een vijfde.

Daarentegen slonk het aandeel van hernieuwbare energiebronnen, zoals wind, zonne-energie en biogas, in de energiemix tot 44 procent. Dat aandeel was fors kleiner in vergelijking met de periode januari-juni vorig jaar.

De belangrijkste reden voor de daling was het gebrek aan constante wind. Het aandeel van windenergie daalde met 21 procent. Het gat dat door het tekort aan windenergie ontstond, werd voornamelijk opgevuld door elektriciteit die werd opgewekt door kolengestookte elektriciteitscentrales.

Volgens de huidige wetgeving moet Duitsland uiterlijk in 2038 volledig stoppen met het gebruik van steenkool. Ook kernenergie wordt geleidelijk afgebouwd. Klimaatactivisten en politieke partij Die Grünen pleiten voor een snellere uitfasering van steenkool om de uitstoot van broeikasgassen sneller terug te dringen.

Duitsland heeft zijn klimaatambities overigens in de wet verankerd. Volgens deze wet moet de uitstoot van broeikasgassen als CO2 tegen 2030 met 65 procent zijn verminderd ten opzichte van het niveau van 1990. Tegen 2040 moet de uitstoot met minstens 88 procent zijn verminderd.

De volgende Duitse regering staat voor de uitdaging om deze doelstellingen waar te maken. Dan gaat het bijvoorbeeld over de vraag hoe het beschikbare areaal voor windmolenparken sterk uitgebreid kan worden zonder op al te veel weerstand bij de burger op te roepen.