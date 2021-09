In de eerste helft van dit jaar heeft Nederland voor 42 miljard euro meer geëxporteerd dan een jaar eerder en voor 35 miljard euro meer geïmporteerd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Export en import lagen niet alleen hoger dan in de eerste jaarhelft van 2020, maar ook boven precoronaniveau.

De export- en importwaarde van goederen liggen respectievelijk 8 procent en 6 procent hoger dan in het eerste half jaar van 2019, schrijft het CBS. De groei zit hem vooral in het handelsvolume, de prijzen voor de producten blijven nog achter.

De exportwaarde van gespecialiseerde machines was in de eerste helft van 2021 met ruim 14 miljard euro volgens het CBS ongekend hoog. Ook de export van onder meer medicijnen, groenten en fruit, computers, kunststoffen en bloemen en planten zat in de lift.

Belangrijkste dissonant is de sector olie en olieproducten, de in waarde grootste exportsector van Nederland. Die vertoont flink herstel ten opzichte van de eerste jaarhelft van vorig jaar, maar blijft nog wel achter bij het niveau van 2019.

Aan de importzijde ligt alleen de grootste sector olie en olieproducten nog een stuk beneden precoronaniveau. Er werd voor een flink hoger bedrag aan medicinale en farmaceutische producten ingevoerd en de importwaarde van vervoermiddelen lag vrijwel op hetzelfde niveau als in 2019.