In het tweede kwartaal van dit jaar is het ziekteverzuim in de zorgsector verder gestegen naar 6,5 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. In tegenstelling tot eerdere kwartalen ligt het verzuim nu in alle deelsectoren van de zorg hoger dan het landelijk gemiddelde, ook onder huisartsen en medewerkers van gezondheidscentra.

Vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder ging het ziekteverzuim in de sector huisartsen en gezondheidscentra van 4,6 naar 5,3 procent, een toename dus van 0,7 procentpunt. In de kinderopvang bedroeg de toename zelfs 1,1 procentpunt, naar een verzuim van 6,9 procent.

Het hoogst ligt het ziekteverzuim in de verpleging, verzorging en thuiszorg, met 7,9 procent. Wel lijkt daar een plafond bereikt: voor het eerst sinds 2014 nam het verzuim niet toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Landelijk lag het gemiddelde ziekteverzuim van alle werkenden in het tweede kwartaal op 4,7 procent. Dat betekent dat van elke 1.000 te werken dagen 47 zijn verzuimd wegens ziekte.

Het CBS kan niet zeggen in hoeverre corona een rol speelt bij het groeiend aantal zorgmedewerkers dat zich ziek meldt. Ook al voordat de pandemie uitbrak, nam het verzuim structureel toe.