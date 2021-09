De havens van Sjanghai en Ningbo-Zhoushan in China, de drukste en op twee na drukste haven ter wereld, hebben een aantal terminals gesloten uit voorzorg voor de tyfoon Chanthu die dit weekend aan land kwam in China. Dat melden beide bedrijven maandag. Het is al de tweede keer op korte tijd dat de haven van Ningbo-Zhoushan gedeeltelijk wordt afgesloten.

Shanghai International Port Group, het bedrijf achter de haven van Sjanghai, laat maandag weten dat er zondagavond al enkele terminals dichtgingen en dat er maandag nog een paar zullen sluiten. Ook laat de stad tijdelijk geen vliegtuigen meer toe op de luchthaven. De nabijgelegen haven Ningbo-Zhoushan moest ook enkele terminals sluiten, meldt CNN op basis van mededelingen van de terminaluitbaters zelf.

De maatregelen worden getroffen uit voorzorg voor de tyfoon Chanthu, met windstoten van 260 kilometer per uur een van de sterkste stormen van het jaar. De storm raasde het afgelopen weekend over de Filipijnen en Taiwan en kwam zondagavond aan land in China. Hoewel Chanthu sterk afgenomen is in kracht, bracht de tyfoon toch al schade toe in Sjanghai en de nabije provincie Zheijang, waardoor tot maatregelen werd overgegaan.

Vertragingen in containervaart lopen op

De sluiting van de terminals komt erg ongelegen omdat de containervaart door de coronacrisis al met enorme vertragingen kampt. Toen aan het begin van de pandemie de wereldhandel plots volledig stilviel, besloten veel containerhavens te sluiten. Het herstel kwam echter sneller op gang dan verwacht, waardoor de havens en containerleveranciers de plots sterk gestegen vraag niet meteen konden volgen.

Die achterstand is alleen maar vergroot door het vastlopen van het containerschip Ever Given in het Suezkanaal afgelopen maart. Dat veroorzaakte een enorme file van containerschepen in een van de belangrijkste handelsroutes over water. Bovendien moest de haven van Ningbo-Zhoushan een maand geleden al de grootste terminal sluiten vanwege een coronabesmetting.

De prijs om een container van China naar Europa te vervoeren is enorm opgelopen en bedrijven waarschuwen nu al voor vertragingen tijdens de feestdagen. Onder meer meubelketen IKEA kampt daardoor met leveringsproblemen en koopt daarom zelf containers en schepen om de rekken zo gevuld mogelijk te houden.