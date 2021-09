Uber is verplicht om zijn chauffeurs in dienst te nemen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam dinsdag geoordeeld in een rechtszaak tussen het vervoersbedrijf en vakbond FNV. Ook moet het bedrijf mogelijk achterstallige salarissen aan chauffeurs overmaken. Uber zegt in beroep te gaan tegen de uitspraak.

FNV stapte eind vorig jaar naar de rechter. De vakbond ergert zich aan het beleid van Uber om chauffeurs niet in dienst te nemen, maar ze aan te merken als zzp'er. Daardoor krijgen de chauffeurs volgens de bond minder betaald en hebben ze bijvoorbeeld in geval van ziekte minder rechten.

Volgens Uber zijn de chauffeurs wel degelijk zelfstandigen en hebben de taxirijders daar ook helemaal geen problemen mee. Maar volgens de vakbond is dat onzin. Zo kunnen de chauffeurs niet zelf hun tarieven bepalen, niet bepalen hoe ze hun werk uitvoeren en ook niet kiezen welke klanten ze accepteren.

De rechter stelde dinsdag de vakbond in het gelijk: Uber moet zijn chauffeurs wel degelijk zien als werknemers en ze onder de Cao Taxivervoer laten vallen. De verhouding tussen Uber en de chauffeurs voldoet volgens de rechtbank aan alle kenmerken van een arbeidsovereenkomst, onder meer qua loon en gezagsverhouding.

Chauffeurs onderworpen aan Uber-algoritme

De rechtbank wijst erop dat de chauffeurs bij het gebruik van de Uber-app zijn onderworpen aan het algoritme dat Uber hanteert. Dit algoritme kan alleen door Uber worden aangepast, niet door de chauffeurs. Alles bij elkaar gedraagt Uber zich als werkgever richting de taxirijders.

FNV ziet deze uitspraak als een grote overwinning. "Dit laat zien wat wij al jaren zeggen: Uber is een werkgever en de chauffeurs zijn werknemers, dus moet Uber zich aan de Cao Taxivervoer houden. Het is ook een signaal naar Den Haag dat dit soort constructies illegaal zijn en dat de wet dus gehandhaafd moet worden."

Door de uitspraak vallen de Uber-chauffeurs voortaan onder de cao voor taxibedrijven. Dit betekent dat chauffeurs in sommige gevallen aanspraak maken op achterstallig salaris. Voor het niet nakomen van de cao moet het platformbedrijf ook nog 50.000 euro aan FNV betalen.

Uber laat in een reactie weten teleurgesteld te zijn in de uitspraak. Volgens het bedrijf wil "het overgrote deel van de chauffeurs graag zelfstandig blijven". Uber zegt zelfstandig werk te willen verbeteren, onder meer door te zorgen voor flexibel werk en voldoende inkomsten voor chauffeurs.

FNV sleepte ook Deliveroo voor rechter

De bond komt al langer in het verweer tegen constructies waarbij platformbedrijven als Uber gebruikmaken van zzp'ers.

Zo was er eerder dit jaar een zaak tussen de vakbond en maaltijdbezorger Deliveroo. Daarin stelde de rechtbank dat de bezorgers van Deliveroo recht hebben op een arbeidscontract.