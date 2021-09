Om de opwarming van de aarde binnen de 1,5 graad te houden, is wereldwijd onder meer een investering van zeker 6 biljoen euro in hernieuwbare energie nodig. Dat berekende advies- en ingenieursbureau Arcadis. Het geld moet onder meer worden gestoken in uitbreiding van de netwerken, maar ook in energietechnologie.

De studie maakt gebruik van een macro-economisch model van mondiale economische en energiesystemen en gegevens van tien markten: Nederland, Australië, België, Brazilië, China, Frankrijk, Duitsland, India, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Om de wereldwijde opwarming van de aarde te beperken, moeten al deze landen hun CO2-uitstoot tussen nu en 2029 op zijn minst halveren.

Sommige landen moeten de uitstoot al binnen vier jaar halveren om het klimaatdoel te halen, stelt de studie. De investeringen die daarvoor nodig zijn, krijgen een prijskaartje van 6 biljoen euro. Als dat geld in één keer uitgegeven zou worden, komt het neer op 7 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp) van dat jaar, aldus Arcadis.

De limiet van 1,5 graad opwarming komt uit het klimaatrapport van VN-panel IPCC. Dat stelt dat opwarming van de aarde met minder dan 1,5 graad al niet meer haalbaar is.

Volgens Arcadis is er een sleutelrol voor de energiesector. "Het creëren van een energieneutrale sector is essentieel omdat dit de rest van de economie in staat zal stellen koolstofvrij te worden", aldus Arcadis-bestuurder Alexis Haass, die onder meer over duurzaamheid gaat.