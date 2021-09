De Duitse automakers BMW en Daimler - het moederbedrijf van Mercedes - gaan hun productie verlagen, zodat ze meer geld kunnen vragen voor hun auto's. Dat zeggen de bedrijven tegen Financial Times. Door het chiptekort van de afgelopen maanden zijn auto's duurder geworden en dat willen de producenten graag zo houden.

De coronacrisis heeft tot een tekort aan computerchips geleid en daar heeft vooral de autosector last van. Vanwege ingebouwde rijhulpsystemen en navigatieapparatuur worden chips steeds belangrijker in auto's Veel autofabrieken, waaronder die van VDL Nedcar in Nederland, waren vanwege dat tekort al tijdelijk gesloten.

En zo'n tekort drijft ook de prijzen op. Naar schatting zijn auto's 10 tot 20 procent duurder geworden doordat er minder kunnen geproduceerd worden. Toch blijkt de consument bereid die prijs te betalen en dus besloten BMW en Daimler hun prijzen ook hoog te houden als het chiptekort is opgelost.

"We zullen het aanbod bewust kleiner maken dan de vraag en tegelijk zullen we meer inzetten op de duurdere luxeauto's", zegt een topman van Daimler tegen Financial Times. BMW laat weten dat het zijn "productie gelijk zal houden om de huidige prijzen te kunnen aanhouden". Het bedrijf merkte in het afgelopen jaar "een enorme opwaartse druk op de prijzen" op.

'Klanten kunnen langer wachten'

Ook lijkt het erop dat de automerken hun verkoopstrategie willen herzien. Voor de coronacrisis kregen klanten meestal korting als ze hun auto bij een dealer kochten, maar die kortingen zijn sinds het chiptekort afgeschaft. BMW hint er in de krant op dat er minder rechtstreeks bij de dealer zal worden verkocht.

"Vroeger wilden mensen op zaterdag om 10.00 uur een showroom binnenstappen en om 13.00 uur weer buiten staan met een auto", zegt de BMW-topman. "Maar nu horen we van onze dealers dat mensen gerust iets langer willen wachten op hun auto. Een BMW kopen is een emotionele beslissing en ik denk dat enige wachttijd de ervaring zelfs beter maakt."

De hogere prijzen sijpelen ondertussen al door in de cijfers van de autobedrijven. Mercedes boekte in het afgelopen kwartaal een winstmarge van 12,2 procent, terwijl dat percentage in dezelfde periode in 2018 nog 8,4 procent was. Bij BMW ging de winstmarge van 8,6 procent naar 16 procent.