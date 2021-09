Vorige maand zijn er in Nederland 98 bedrijven op de fles gegaan. Dat zijn er elf minder dan een maand eerder en is het kleinste aantal sinds december 1990, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

De meeste faillissementen waren in de handel, waar 24 bedrijven noodgedwongen in augustus moesten stoppen. Ook in onder meer de bouw en de zakelijke dienstverlening gingen relatief veel bedrijven kopje-onder.

Het aantal bedrijven dat failliet gaat, ligt al zeker een jaar op een historisch laag niveau. Bij de start van de coronacrisis was er eerst nog een piek: in april 2020 gingen maar liefst 338 ondernemingen op de fles. Daarna nam het aantal snel af, met in augustus 2021 voor het eerst weer minder dan honderd bedrijven die bankroet gingen.

Ter vergelijking: in mei 2013 lag het aantal faillissementen op het hoogste punt ooit. In die maand gingen 816 bedrijven kopje-onder. Dat was in de nadagen van de kredietcrisis.

Dat er in de afgelopen maanden zo weinig bedrijven failliet gingen, komt volgens veel economen door het coronasteunpakket van het kabinet. Met onder meer loonsteun (NOW-regeling) en een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL-regeling) wilde de overheid voorkomen dat gezonde bedrijven failliet zouden gaan door de gevolgen van de pandemie.

Dit steunpakket stopt eind deze maand. Het is de vraag hoe bedrijven daarop reageren. Diverse economen vermoeden dat het aantal faillissementen gaat oplopen. Voor sommige bedrijfstakken blijft er na deze maand wel steun. Het gaat om sectoren die nog altijd last hebben van de coronarestricties.