Het kantoorgebouw One World Trade Center in New York, gebouwd naast de plek van de zogeheten Twin Towers die op 9/11 verwoest werden, is nog altijd verliesgevend. Met een prijskaartje van 3,8 miljard dollar (3,2 miljard euro) is het bovendien de duurste wolkenkrabber van de Verenigde Staten. Dat schrijft The Wall Street Journal zondag over het in 2014 geopende gebouw.

De krant grijpt de dag na de herdenking van 9/11, zaterdag precies twintig jaar geleden, aan voor een portret van One World Trade Center. Het gebouw kost The Port Authority of New York and New Jersey jaarlijks nog altijd meer dan er aan inkomsten gegenereerd worden. In 2020 was het tekort 7 miljoen dollar.

Huurders stonden aanvankelijk niet in de rij om hun intrek te nemen in het One World Trade Center. Volgens een woordvoerder van The Port Authority, een lokale evenknie van Rijkswaterstaat, waren veel bedrijven huiverig voor de locatie. Ook de naam die men aanvankelijk voor het gebouw bedacht had, Freedom Tower, had volgens velen een te grote emotionele en politieke lading.

Inmiddels is 90 procent van de in totaal beschikbare 3,1 miljoen vierkante meter aan kantooroppervlak verhuurd. Daarmee zit One World Trade Center op hetzelfde niveau als veel andere grote kantoorpanden in het stadsdeel Manhattan.