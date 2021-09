Theranos-oprichter Elizabeth Holmes is geen slechterik, maar een jonge zakenvrouw die gewoon mislukt is. Dat stelde de verdediging van Holmes in de eerste week van de rechtszaak tegen de vermeende megafraudeur.

Holmes wordt ervan verdacht investeerders en patiënten jarenlang voor de gek te hebben gehouden met technologie die niet bestond. Haar biotechbedrijf Theranos beloofde een revolutie op het gebied van bloedtests, waarmee met een enkel druppeltje bloed tweehonderd tests afgenomen konden worden, in plaats van een vol buisje bloed voor een enkele test.

Theranos haalde uiteindelijk meer dan 700 miljoen dollar (592,5 miljoen euro) aan investeringen binnen en op de piek werd het bedrijf op een waarde van 10 miljard dollar geschat. Ze werd daarmee gezien als de jongste vrouwelijke selfmade miljardair.

De extreem waardevolle technologie bleek echter niet te bestaan, waardoor ze nu verdacht wordt van fraude en misleiding. De aanklagers beschuldigden Holmes woensdag op de eerste dag van de zaak van "fraude, leugens en bedrog om zo aan geld te komen".

Haar verdediging wuifde die aantijgingen echter weg en portretteerde Holmes als onschuldige, hardwerkende zakenvrouw die "haar hart en ziel" in de technologie van Theranos had gestoken. "Uiteindelijk mislukte Theranos en stond mevrouw Holmes met lege handen", zei haar advocaat Lance Wade. "Maar mislukking is geen misdaad en je best doen om uiteindelijk tekort te schieten is geen misdaad."

Als Holmes schuldig wordt bevonden, staat haar een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar te wachten. Het proces, dat al twee keer is uitgesteld vanwege COVID-19 en haar zwangerschap, zal naar verwachting enkele maanden duren.