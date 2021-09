Veel winkeliers twijfelen of ze doorgaan met de koopavond omdat ze moeite hebben om de roosters in te vullen vanwege personeelstekorten. Ook wordt steeds meer getwijfeld of winkels zondag en maandag nog open moeten blijven. Dat zegt directeur Jan Meerman van winkeliersorganisatie INretail na eerdere berichtgeving van De Telegraaf.

Volgens Meerman heeft de helft van de winkeliers veel moeite om vacatures in te vullen. Die vacatures staan volgens hem vaak maanden open. "Ze kampen met een voortdurend bezettingsprobleem", zegt Meerman.

De winkeltijden moeten daarom volgens de directeur worden aangepast aan de bezetting. Winkeliers kiezen dan eerder voor sluiting op momenten die minder druk zijn zoals dus de koopavond, zondag en maandag.

Marktonderzoeker RMC, die de drukte in de winkelstraat bijhoudt, meldde eerder deze week dat het sinds de coronacrisis minder druk is in de weekenden en dat vooral de koopavond en zondag geraakt werden door de pandemie. Het aantal passanten in de winkelstraat ligt nog altijd veel lager dan voor de uitbraak van de crisis.