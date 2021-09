Techgigant Google heeft tienduizenden flexwerkers en uitzendkrachten in meerdere landen tegen de regels in te weinig betaald, schrijft The Guardian op basis van interne documenten. De top van Google zou hebben geweten van de illegale praktijken, maar zou het herstellen daarvan zo lang mogelijk hebben uitgesteld.

Google hield zich niet aan wetten van een aantal Europese landen, het Verenigd Koninkrijk en Azië die voorschrijven dat tijdelijke krachten hetzelfde dienen te verdienen als fulltime werknemers die hetzelfde werk doen. Deze tijdelijke krachten kregen dus per uur minder betaald dan collega's die hetzelfde werk deden, maar dan voltijd.

Topbestuurders van het Amerikaanse techbedrijf zouden al sinds mei 2019 kennis hebben gehad van de illegale praktijken, maar kozen ervoor een looncorrectie zo lang mogelijk uit te stellen. Volgens The Guardian wilde Google zo voorkomen dat de loonkosten van bepaalde afdelingen te hoog zouden worden.

Moederbedrijf Alphabet boekte een winst van ruim 34 miljard dollar (28,8 miljard euro) in 2019.

Google geeft tegenover de Britse krant toe dat het de flexwerkers te weinig heeft betaald en belooft onderzoek te doen naar de praktijken van het bedrijf. "Dit proces is niet verlopen volgens de hoge normen en waarden van ons bedrijf", stelt chief compliance officer Spyro Karetsos in The Guardian.