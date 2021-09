ABN AMRO zou gedupeerde klanten in de kwestie rond doorlopend krediet onvoldoende compenseren waardoor consumenten mogelijk duizenden euro's mislopen. De compensatieregeling die de bank eerder deze maand overeenkwam, is volgens consumentenprogramma Kassa niet in lijn met de afspraken met Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

ABN AMRO maakte eerder bekend, na een akkoord met de Consumentenbond, 250 miljoen euro uit te trekken voor de compensatieregeling. De bank volgde met zijn rentes niet genoeg de marktrente. Het Kifid oordeelde dat klanten dat wel mochten verwachten, tenzij de bank nadrukkelijk anders had vermeld.

Bij een doorlopend krediet wordt een maximum te lenen bedrag beschikbaar gesteld dat de consument kan opnemen wanneer dat nodig is. Dat hoeft niet volledig en er wordt alleen rente betaald over het deel van het krediet dat wordt opgenomen.

De compensatieregeling van ABN AMRO betreft de periode vanaf 2008 en geldt ook voor klanten van kredietverlener Alfam en klanten met kredieten van creditcardverstrekker ICS. Die klanten beloofde ABN AMRO zelf te benaderen. Voor eind volgend jaar verwacht de bank ze allemaal een vergoeding te hebben betaald.

Rente-op-rente-effect

Dat ABN AMRO 2008 als peildatum neemt en klanten niet voor de volledige looptijd van de lening compenseert is volgens Qollect en Stichting Geldbelangen niet volgens de afspraken met Kifid. Ook zou de bank ten onrechte geen rekening houden met het zogeheten rente-op-rente-effect. ABN AMRO bracht klanten te veel rente in rekening. Dat geld konden klanten destijds niet gebruiken voor het aflossen van de schuld, wat nadelig uitpakte.

ABN AMRO was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar. De bank zegt tegen Kassa dat het rente-op-rente-effect niet toegepast hoeft te worden, verwijzend naar de uitspraak van Kifid.

Miljardenclaim tegen banken

De zaak rondom ABN AMRO is niet de enige zaak op dit vlak. Vrijdagavond maakte belangenorganisatie Qollect bekend een miljardenclaim in te dienen tegen ING, Rabobank en ABN AMRO. De club vindt dat de banken miljarden moeten terugbetalen aan consumenten omdat die tientallen jaren te veel aan variabele rente hebben betaald.

Qollect wil dat de banken tussen de 4,2 miljard en 16,7 miljard euro aan compensatie betalen. Eenzelfde claim wacht de banken van zakelijke klanten. "Als er geen vrijwillige vergoeding van de schade plaatsvindt, moeten de banken zich voor de rechter verantwoorden", aldus Qollect.