Het Nederlandse standpunt over de Nord Stream 2 is deels beïnvloed door Shell. Dat blijkt zaterdag uit onderzoek van journalistiek onderzoeksplatform The Investigative Desk.

De Tweede Kamer wilde dat de Europese Unie de oplevering en exploitatie van de gaspijpleiding zou gaan controleren, maar het kabinet pleitte er ondertussen juist voor om Duitsland zo veel mogelijk zeggenschap te geven. Daarmee diende het kabinet het belang van Shell.

De aanleg van de Nord Stream 2 is vrijdag voltooid. De omstreden gaspijpleiding ligt in de Oostzee en Rusland gaat deze vanaf 1 oktober gebruiken om gas te vervoeren naar Duitsland. Zo kunnen de Russen Oekraïne omzeilen bij de gasvoorziening richting West-Europa. Beide landen zijn in conflict met elkaar.

Handig voor Rusland, maar vanaf 2016 lobbyde Polen al met andere Oost-Europese lidstaten bij de Europese Commissie (EC) om het project een halt toe te roepen. De landen voelden zich onveilig en wilden bescherming uit Brussel.

De EC kwam daarom in 2017 met een wetsvoorstel om zelf de onderhandelingen te voeren over het gebruik van de pijplijn om ervoor te zorgen dat Gazprom geen eigenaar en uitbater van de pijplijn tegelijkertijd kon zijn. Daarmee zou de Nord Stream voldoen aan de regels van de Europese interne markt, en met meerdere exploitanten kon het monopolie van Gazprom worden doorbroken en de Russische invloed worden beperkt.

Regering ging tegen wens van Kamer in

Ook verschillende Nederlandse Kamerleden pleitten ervoor om een einde te maken aan het monopolie en om de exploitatie aan strikte voorwaarden te verbinden. Daarvoor moest de EC de onderhandelingspositie krijgen. Een Kamermeerderheid stemde er zelfs voor om in te stemmen met het voorstel van de Commissie.

Maar Nederland ging in Brussel juist tegen de wens van de Kamer in. Het kabinet verzette zich tegen meer zeggenschap van Brussel, nadat in de maanden daarvoor een aantal gesprekken met onder meer Shell hadden plaatsgevonden. Shell voorzag als een van de financiers van Nord Stream 2 dat antimonopolieregels de winst van het project zouden kunnen drukken.

Duitsland kreeg veel zeggenschap

In plaats daarvan kreeg Duitsland mede dankzij de steun van Nederland veel zeggenschap over de regelgeving rondom de Nord Stream 2. Duitsland is groot voorstander van de pijpleiding. Met behulp van het gas uit Rusland konden de Duitsers hun positie als Europees gashandelaar versterken en zou het land van de kolen af kunnen stappen.

Shell was daarbij gebaat, omdat het een van de Europese financiers van de Nord Stream was. Antimonopolieregels konden funest zijn voor de winstgevendheid van het project.

Hoewel oud-minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes eerder tegen de Kamer zei dat de EC de gewenste controlerende positie zou krijgen, blijkt uit notities van een gesprek tussen Shell-CEO Ben van Beurden en Sigrid Kaag, demissionair minister van Buitenlandse Zaken, dat de regering 'tevreden' was over het feit dat Duitsland de positie had gekregen.