Bekende Nederlanders die een groot bereik onder minderjarigen en jongvolwassenen hebben, komen als het aan gokbedrijven ligt straks niet voor in reclames voor online gokken. Dat staat in een concept voor een reclamecode, dat NU.nl in handen heeft. Onder meer de Nederlandse Loterij, bekend van Lotto en Toto, en Holland Casino hebben aan het concept meegeschreven.

De Reclame Code Kansspelen (ROK) moet kwetsbare personen en groepen, zoals minderjarigen en jongvolwassenen, beschermen.

Zo mogen producten die specifiek voor deze doelgroep bedoeld zijn geen logo van een gokbedrijf bevatten. Ook mogen er geen stripfiguren, superhelden of beroepssporters te zien zijn.

Ten slotte staat in de conceptversie van de ROK dat er geen rolmodellen zijn toegestaan. Dit zijn personen van wie de gemiddelde online bereikcijfers voor meer dan 30 procent uit minderjarigen en jongvolwassenen bestaat.

Er komt een ROK omdat het binnen- en buitenlandse bedrijven vanaf 1 oktober wordt toegestaan om online gokken aan te bieden in Nederland. Hetzelfde geldt voor het maken van reclame daarvoor. Daardoor staat de Nederlandse consument mogelijk een flinke toename aan gokreclames te wachten.