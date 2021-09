Kroatië heeft vrijdag de volgende stap gezet op weg naar lidmaatschap van het eurogebied. Het land tekende vrijdag samen met de Europese Commissie een memorandum waarin de praktische stappen voor het implementeren van de euro worden uiteengezet.

Kroatië probeert al langere tijd lid te worden van de Europese muntunie, maar gebruikt zelf nog altijd de kuna. De nationale munteenheid is inmiddels al wel gekoppeld aan de euro, wat een van de eerste stappen is op weg naar lidmaatschap van de eurozone.

Door het memorandum kan nu de volgende stap worden gezet. Kroatië kan bijvoorbeeld gaan beslissen wie of wat het land op zijn euromunten wil laten zien. Een plan om een afbeelding van uitvinder Nikola Tesla op de munt af te drukken leidde tot bonje met streekgenoot Servië. Tesla werd geboren in het huidige Kroatië, maar zijn ouders waren Serven.

Naast de muntkeuze krijgt het Balkanland ook de beschikking over de benodigde rechten en middelen om de euromunten te maken. Daarnaast krijgt Kroatië hulp bij het terugtrekken van de kuna en het verspreiden van de euro.

Hoewel de Kroaten dus een stap dichter bij de eurozone zijn, is nog niet duidelijk wanneer en of ze überhaupt de euro mogen invoeren. De Europese Centrale Bank en de Europese Commissie zullen de voortgang van Kroatië de komende tijd beoordelen. De Kroatische premier Andrej Plenkovic hoopt de euro in januari 2023 in te voeren.