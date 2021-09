Een pot verf is de afgelopen tijd duurder geworden bij Nederlandse bouwmarkten. Doe-het-zelfzaken als Gamma, Karwei en Praxis bevestigen dat ze hogere inkoopprijzen moeten doorberekenen aan de consument. Verfproducenten kampen met hoge grondstofprijzen en leveringsproblemen door wereldwijde logistieke moeilijkheden.

"Daar ontkomen we helaas niet aan", zegt een woordvoerder van Intergamma, het moederbedrijf van Gamma en Karwei, over het verhogen van de prijzen van verf.

Volgens haar stijgen de inkoopprijzen al sinds het voorjaar. "Daardoor kunnen we niet voorkomen dat een blikje verf duurder wordt in de winkel." Dat is bij concurrenten als Praxis ook het geval. De klusketens hebben nog geen opmerkingen gekregen van klanten over de duurdere verf.

Ook verfspecialist Phoenix, die onder meer vestigingen heeft in Amsterdam en Soest, merkt dat "de ene na de andere verfproducent" de prijzen verhoogt. Volgens een filiaalmanager van het bedrijf worden de hogere inkoopprijzen nog niet doorberekend aan de klant. Hij kon niet zeggen of dat op termijn wel zal moeten gebeuren.

Het Nederlandse AkzoNobel, wat onder meer de verfmerken Flexa en Sikkens produceert, waarschuwde al dat hogere prijzen van grondstoffen worden doorberekend. AkzoNobel gaat de verfprijzen in het lopende derde kwartaal met gemiddeld 9 procent verhogen vanwege de hoge grondstofkosten. De prijzen in het tweede kwartaal stegen al met 4,5 procent.

De grote Amerikaanse verfproducent PPG Industries, dat onder andere de verven en lakken van Histor en Sigma maakt, waarschuwde eveneens voor hogere verfprijzen. Het bedrijf verhoogde de prijzen met 5 procent om de extra kosten die worden gemaakt te compenseren. Orkaan Ida, die vorige week delen van de Verenigde Staten teisterde, zorgde voor extra logistieke problemen voor PPG.

Wereldwijd is al tijden sprake van grote logistieke problemen. Zo is er grote schaarste aan containers en containerschepen op belangrijke zeeroutes, omdat het economisch herstel van de coronapandemie sneller doorzet dan verwacht. Ook ontstaan er opstoppingen in havens door de drukte en waren Chinese terminals tijdelijk gesloten door lokale corona-uitbraken.