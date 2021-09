Vooral jongeren in de Randstad maken gebruik van het relatief nieuwe fenomeen 'flitsbezorgers'. Deze bedrijven bezorgen razendsnel boodschappen aan huis en vooral jongeren in de grote steden in het westen van het land zien dat wel zitten. Dat blijkt uit marktonderzoek van onderzoeksbureau GfK.

Het bureau analyseerde de klanten van vier flitsbezorgers: Gorillas, Getir, Flink en Zapp en kwam tot de conclusie dat ruim 4 procent van de Nederlandse jongeren van tussen de 18 en 34 jaar in de afgelopen drie maanden gebruikmaakte van de bezorgdiensten. Gekeken naar alle leeftijdsgroepen blijft het percentage steken op 1.

Klanten gebruiken de diensten vooral als ze bij de wekelijkse boodschappen iets vergeten zijn of als ze snel iets willen eten of drinken. Voor de grote boodschappen kiezen ze nog altijd voor een bezoek aan een supermarkt, al dan niet online.

Dat de diensten met name in de Randstad populair zijn, komt doordat de flitsbezorgers vooral daar actief zijn en minder in andere regio's. Dat is ook logisch, denkt onderzoeker Joeri van den Broek van GfK. "In minder drukke gebieden is het moeilijker om winst te maken met dit soort diensten. Daarom kiezen de bedrijven vooral voor grote steden."

Naast grote steden als Amsterdam en Den Haag zijn de bedrijven ook actief in diverse kleinere steden in de Randstad, zoals Delft en Leiden, niet toevallig ook studentensteden. Toch zijn de diensten ook elders in het land te vinden, zoals in Breda, Arnhem en Groningen.

Daarnaast blijkt dat zzp'ers opvallend vaak gebruikmaken van de flitsbezorgers. Volgens het onderzoek heeft in de afgelopen maanden een op de twintig kleine zelfstandigen minimaal één bestelling gedaan. "We vermoeden dat veel zzp'ers dat vooral doen omdat ze snel iets willen voor lunch of diner", aldus Van den Broek.