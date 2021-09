De aanleg van de omstreden gaspijplijn Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland is vrijdagochtend voltooid. Dat meldt energiereus Gazprom, eigenaar van de pijplijn. Het project zorgt ervoor dat Rusland meer gas naar West-Europa kan vervoeren, maar is bekritiseerd door onder meer Oekraïne en de Verenigde Staten.

Nord Stream 2 is een onderzeese pijplijn in de Oostzee. Rusland gaat hem gebruiken om gas naar Duitsland te vervoeren. Hiermee kunnen de Russen Oekraïne omzeilen bij de gasvoorziening richting West-Europa. Beide landen zijn in conflict met elkaar. Ook de VS is niet gelukkig met de gaspijplijn. Volgens de Amerikanen krijgen de Russen zo meer invloed in West-Europa, doordat het land kan dreigen de gastoevoer dicht te draaien.

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump besloot zelfs om sancties op te leggen aan bedrijven en personen die bij de bouw betrokken waren. Trumps opvolger Joe Biden is ook kritisch, maar heeft recent aangegeven dat de 1.200 kilometer lange pijplijn de relatie tussen de VS en Duitsland niet zal schaden.

Zoals de naam Nord Stream 2 al doet vermoeden, is de pijplijn niet de eerste. Samen kunnen de twee pijplijnen 110 miljard kubieke meter gas per jaar vervoeren naar West-Europa. Dat is de helft van de totale aanvoer van Russisch gas richting West-Europa. De aanleg van Nord Stream 2 kostte zo'n 11 miljard dollar (9,3 miljard euro).

Ondertussen zijn de gasprijzen in Europa hoger dan ooit. Dit komt doordat de voorraden laag zijn vanwege het relatief koude weer van afgelopen winter. Normaal gesproken worden die voorraden in de zomer aangevuld, maar door leveringsproblemen en het herstel van de economie na corona is gas schaarser en dus duurder.