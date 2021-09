Een groot aantal ouders die gedupeerd zijn in de toeslagenaffaire zitten klem tussen instanties die in het leven zijn geroepen om deze groep te helpen, te weten de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) en de Commissie Werkelijke Schade (CWS). Bij die laatste komen ouders terecht na erkenning door de UHT. De beoordelingen door de CWS verlopen traag, waardoor problemen dreigen voor de gedupeerden. Dat blijkt vrijdag uit onderzoek door Trouw en RTL Nieuws.

Volgens het onderzoek hebben zich ten minste driehonderd ouders gemeld voor een beoordeling van hun zaak door de CWS, waar de wachttijd voor afhandeling is opgelopen tot minimaal een half jaar.

Doordat er ruim 45.000 mensen als gedupeerde zijn aangemerkt bij de Belastingdienst, zal de stapel aanvragen bij de CWS nog verder oplopen. Daardoor dreigt de afhandeling vast te lopen. Dit heeft voor sommige gedupeerde ouders grote gevolgen, zoals oplopende schulden en mogelijke huisuitzettingen.

Ambtenaren van de UHT zouden er volgens Trouw en RTL Nieuws bij de CWS op aangedrongen hebben vaart te maken. Dat zou tegen het zere been van de CWS zijn geweest, met spanningen tussen de instanties als gevolg.

"De CWS is niet bedoeld om zaken op te lossen zoals een dreigende huisuitzetting of andere noodsituaties. Daar is de CWS nooit voor opgericht en ook niet op ingericht. De Commissie is er voor het beoordelen van de werkelijke schade", laat een woordvoerder weten.