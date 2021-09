Winterswijk is uitgeroepen tot winnaar van de titel European Green Leaf 2022, zo maakt de Europese Commissie (EC) vrijdag bekend. Met de verkiezing wordt de aanpak van milieuvraagstukken in kleine en middelgrote steden onder de aandacht gebracht.

Het Gelderse dorp deelt de prijs met het Portugese Valongo en kan rekenen op een geldbedrag van 200.000 euro. Tallin, de hoofdstad van Estland, is uitgeroepen tot European Green City.

De Europese Commissie roemt de winnende steden voor het creëren van een gezondere en groenere leefomgeving voor de inwoners. Winterswijk, Valongo en Tallin hebben zich daarbij niet laten tegenhouden door de coronacrisis, schrijft de Commissie.

Brussel was met name te spreken over de lokale initiatieven in Winterswijk, waar speciale energietafels op lokaal niveau afspraken maken over het in goede banen leiden van de energietransitie. Ook het speciale fonds waarmee burgers hun woning kunnen verduurzamen, krijgt bij de Commissie de handen op elkaar.

Winterswijk treedt in de voetsporen van het Limburgse Horst aan de Maas, dat de uitverkiezing tot European Green Leaf in 2019 won. Nijmegen ging in 2018 namens Nederland aan de haal met de titel European Green City.