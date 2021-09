Gepensioneerden vroegen vorige maand 25 procent meer hypotheken aan dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN). Ook zijn er steeds meer mensen die hun hypotheek willen wijzigen, de zogeheten oversluiters.

Uit de data blijkt dat gepensioneerden vorige maand bijna vierduizend hypotheken aanvroegen. Een jaar eerder waren dat er iets meer dan drieduizend. Volgens HDN komt de stijging waarschijnlijk door de historisch lage rente.

De oversluiters domineren al maanden de markt en dat was in augustus niet anders. Ze vroegen 7.293 hypotheken aan, wat 34 procent meer was dan in dezelfde maand vorig jaar.

In totaal zijn er vorige maand 34.149 hypotheken aangevraagd. Dat was een fractie meer dan in augustus vorig jaar.

HDN noemt het opvallend dat er minder hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zijn afgesloten. Het aandeel hiervan was vorige maand 10 procent minder dan een jaar eerder.

Los van de hypotheekaanvragen kijkt de dataverzamelaar ook naar het aantal hypotheken dat is afgesloten. Dat aantal kwam vorige maand uit op 37.941 hypotheken, voor een totaalbedrag van 9,4 miljard euro. Dat is 600 miljoen euro meer dan een jaar eerder.

Het gemiddelde hypotheekbedrag steeg van 258.000 naar 265.000 euro. Daarbij wordt vooral gekozen voor een hypotheek met een lange rentevaste periode.