Fabrikanten van vervoermiddelen produceerden in juli 6 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Het tekort aan chips is hiervan de oorzaak, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. De daling is opvallend, omdat de andere industrieën vrijwel allemaal fors meer produceerden dan een jaar eerder.

Autoproducenten wereldwijd hebben al geruime tijd last van een chiptekort. Oorzaak van het tekort is een almaar groeiende vraag naar chips, niet alleen vanuit de autobranche, maar ook uit andere sectoren. Het zorgde ervoor dat fabrikanten wereldwijd de afgelopen tijd hun productie tijdelijk moesten stopzetten.

In Nederland besloten Scania, DAF en VDL Nedcar recent om de productieband tijdelijk stil te zetten. Deze productiestops waren echter pas in augustus, waardoor ze niet zijn meegenomen in de cijfers van juli. Vermoedelijk komt de productie van afgelopen maand dus nóg lager uit. Het CBS komt volgende maand met cijfers hierover.

Voor de Nederlandse industrie in zijn geheel was juli echter een prima maand. De totale productie lag 14,1 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar en 9 procent hoger dan in juli 2019, toen nog geen sprake was van de coronacrisis. De industriële productie lag in juli zelfs op het hoogste niveau ooit.

Belangrijke stijger was de machine-industrie, die bijna twee derde meer produceerde dan in juli vorig jaar. Ook de productie van metaal steeg flink, evenals de fabricage van elektrische apparaten.

Wel waren ondernemers in de industrie wat minder positief gestemd in augustus, al lag het vertrouwen nog altijd ruim boven het gemiddelde van de voorbije twintig jaar, stelt het CBS.