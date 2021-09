Techgigant Microsoft ziet voorlopig af van plannen om het hoofdkantoor in de Verenigde Staten en andere kantoren te heropenen. Dat schrijft het bedrijf donderdag in een blogpost. De kantoren zouden begin oktober weer volledig opengaan na een sluiting van anderhalf jaar, maar het bedrijf ziet er vanwege de oplopende coronabesmettingen toch van af.

Microsoft is verre van het eerste bedrijf dat zijn plannen om terug te keren naar kantoor uitstelt. Apple zei eind vorige maand de terugkeer naar de vertrouwde werkplek uit te stellen tot begin januari. Ook Google en Amazon hopen begin volgend jaar de collega's terug te zien op kantoor.

In tegenstelling tot de concurrenten durft Microsoft geen datum te noemen voor de officiële terugkeer naar kantoor. "Vanwege de onzekerheid rondom COVID-19 hebben we besloten geen nieuwe datum te noemen, maar openen we de kantoren wanneer gezondheidsorganisaties het veilig genoeg achten", aldus de techgigant in een verklaring.

Als het zover is, zal Microsoft het personeel dertig dagen geven om de terugkeer naar kantoor voor te bereiden.