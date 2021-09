In Duitsland hebben aanklagers donderdag tijdens een inval bij de ministeries van Financiën en Justitie documenten in beslag genomen, zo laat de openbaar aanklager weten. De inval is onderdeel van een onderzoek naar de FIU, een overheidsinstantie waar banken verdachte transacties kunnen melden.

De aanleiding voor het onderzoek van de aanklagers in Osnabrück is een ongebruikelijke banktransactie uit 2018. De FIU zou in 2018 hebben nagelaten de politie te informeren, nadat de betrokken bank alarm had geslagen vanwege een verdachte betaling van 1 miljoen euro.

Het besluit van de FIU, die onder het ministerie van Financiën valt, betekende volgens aanklagers dat de transactie niet geblokkeerd kon worden. De bank had juist het vermoeden dat de overboeking samenhing met drugs- en wapenhandel en terrorisme.

Uit eerder onderzoek kwam al naar voren dat de FIU en ministeries uitvoerig overleg hebben gepleegd. De aanklagers willen duidelijk krijgen in welke mate de top van de ministeries bij de besluitvorming binnen het meldpunt betrokken was.

De inval komt op een ongelukkig tijdstip voor minister van Financiën Olaf Scholz. Zijn partij SPD gaat momenteel aan kop in de peilingen voor de Duitse parlementsverkiezingen van eind september.

Het ministerie van Scholz heeft inmiddels laten weten "volledig achter het onderzoek te staan" en benadrukt dat aanklagers zich niet richten op werknemers van het ministerie.