De Spaanse tapasketen Champanillo had donderdag weinig reden om een feestelijke fles champagne te ontkurken. Het bedrijf moet waarschijnlijk de naam veranderen, na een uitspraak van het EU-hof. Champagnefabrikanten waren naar de rechter gestapt, omdat de naam van de restaurants te veel lijkt op hun mousserende wijn.

Champanillo heeft in Spanje een aantal tapasbars en in het logo zijn twee champagneglazen verwerkt. Dit wekte enkele jaren geleden de irritatie van CIVC, de Franse vereniging van champagnebrouwers.

De vereniging vindt dat het woord 'Champanillo' te veel lijkt op de naam van de bubbelwijn en ergerde zich ook aan het logo van het bedrijf. CIVC wilde dat de rechter de tapasketen zou verplichten een andere naam en ander logo te gebruiken.

Volgens de vereniging is er een wet die productnamen, zoals champagne, beschermt tegen gebruik door anderen, ook als de namen niet helemaal hetzelfde zijn, zoals in het geval van Champanillo.

Een Spaanse rechtbank besloot in 2019 om de zaak voor te leggen aan het Europese Hof. Die oordeelde donderdag dat de betreffende wet inderdaad ook geldt voor namen die lijken op champagne.

Toch is er nog een sprankje hoop voor de tapasketen. Het Hof heeft geen eindoordeel gegeven, maar alleen een uitspraak gedaan over hoe de betreffende wet moet worden geïnterpreteerd. Het is aan de Spaanse rechtbank om het uiteindelijke oordeel te vellen. Maar vermoedelijk trekken ze bij CIVC donderdag toch alvast een fles open.