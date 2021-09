Een grote franchisenemer van Domino's Pizza heeft een bijzondere nieuwe vacature online gezet: eentje voor een pizzaproever. En het gaat om een serieuze functie, benadrukt de pizzaketen. De nieuwe werknemer moet onder meer pizza's die door klanten worden voorgesteld maken en proeven.

Het bedrijf achter de vacature is de Immensus Group, die met zestien vestigingen in met name het midden en oosten van het land de grootste Nederlandse franchisenemer van Domino's is. Het bedrijf is op zoek naar iemand die vooral op sociale media erg sterk is.

Het is namelijk de bedoeling dat de pizzaproever in video's pizza's recenseert en die op sociale media plaatst. Het gaat dan om pizza's die al bij de keten op het menu staan, unieke pizza's die klanten bij Domino's bestellen, pizza's die de pizzaproever zelf bedenkt en pizza's die worden voorgesteld op sociale media.

De pizzaproever moet ook een goede pizzabakker zijn, want de door klanten bedachte en eigen creaties moet diegene kunnen bakken.

De pizzaproever is zowel parttime als fulltime welkom bij het bedrijf. De hoogte van het salaris wordt niet genoemd. Wel kan de toekomstige pizzaproever ervoor kiezen een deel van het salaris te laten uitbetalen in bitcoins.