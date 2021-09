Shell overweegt coronavaccins verplicht te stellen en werknemers die alsnog een prik weigeren te ontslaan. Dat blijkt uit een interne memo van ongeveer een week geleden die Financial Times in handen heeft. Het zou in eerste instantie gaan om personeel op bijvoorbeeld offshorelocaties.

Het personeel werkt niet alleen op dergelijke locaties, maar woont er ook. De verplichting zou alleen gelden als aan een aantal andere criteria wordt voldaan. Zo moeten er vaccins beschikbaar zijn die door gezondheidsorganisatie WHO zijn goedgekeurd.

Op een later moment zou de vaccinverplichting ook voor andere werknemers kunnen gelden. "Voor werknemers die een vaccin weigeren, zullen we ons uiterste best doen om ontslagen te voorkomen, al is er geen alternatief", schrijft het bedrijf in de memo. Shell wilde niet reageren op vragen van Financial Times over de memo.

De olie- en gasgigant is niet het eerste bedrijf dat een vaccinverplichting overweegt. Zo kondigde LeasePlan eind augustus als eerste Nederlandse bedrijf aan vaccins verplicht te stellen op kantoor. Volgens deskundigen begeeft het bedrijf zich daarmee juridisch gezien op glad ijs.

Ook wereldwijd zijn er meer bedrijven die vaccinaties verplicht stellen. Zo eist Google van alle werknemers dat ze een coronavaccin hebben gehad als ze naar een van de Amerikaanse kantoren willen. Facebook kondigde een vergelijkbare maatregel aan. En Frankrijk heeft de wet zodanig aangepast, dat zorgmedewerkers ertoe worden verplicht zich te laten inenten tegen COVID-19.