EasyJet wil een aanval openen op diverse grote vliegmaatschappijen, waaronder Air France-KLM en British Airways. Het bedrijf gaat hiervoor nieuwe aandelen uitgeven en hoopt daarmee 1,2 miljard pond (1,4 miljard euro) op te halen. Ook maakte de airline donderdag bekend onlangs een overnamebod te hebben afgewezen.

Welk bedrijf het bod op de budgetvlieger heeft uitgebracht, is niet bekendgemaakt. EasyJet deelt alleen mee dat het een bod in aandelen was en dat het te laag was. Inmiddels heeft de overnamekandidaat laten weten geen interesse meer te hebben.

De Britse luchtvaartmaatschappij zei donderdag ook extra geld te willen ophalen door nieuwe aandelen uit te geven. Naast de 1,4 miljard euro van de aandelenuitgifte gaat het bedrijf ook voor 338 miljoen euro leningen aan.

Het geld wil easyJet gebruiken om als bedrijf te herstellen van de zware klap van de coronacrisis, die ervoor zorgde dat er in het voorjaar van 2020 en ook eerder dit jaar amper passagiers waren.

In het herstel ziet het bedrijf ook kansen. De airline wil zijn aanwezigheid op diverse belangrijke vliegvelden vergroten en hoopt op die manier marktaandeel af te snoepen van onder meer Air France-KLM. Ook heeft het concurrent IAG in het vizier. Dat is het bedrijf achter onder meer de luchtvaartmaatschappijen British Airways, Iberia, Aer Lingus en Vueling.