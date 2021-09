De Amerikaanse schoenenproducent Crocs heeft een nieuwe manier gevonden om in Nederland belasting te ontwijken. Dat bespaart het bedrijf tientallen miljoenen euro's aan belasting, schrijft NRC donderdag. De oude strategie die Crocs gebruikte om belasting te ontwijken, was door ingrijpen van Brussel en Washington niet meer aantrekkelijk. Inmiddels heeft het bedrijf een nieuwe route gevonden.

Crocs maakte in de afgelopen jaren, net zoals 65 andere Amerikaanse multinationals, gebruik van de cv/bv-route. Dat blijkt uit onderzoek van journalistiek onderzoeksplatform The Investigative Desk voor NRC.

Die route hield in dat Amerikaanse multinationals wereldwijd verdiende winsten in een Nederlandse commanditaire vennootschap (cv) verzamelden. Zowel de Nederlandse als Amerikaanse belastingdienst hief daar geen belasting over. Daardoor functioneerde de cv als een spaarpot. De bedrijven hoefden pas belasting te betalen als ze het geld uit die spaarpot haalden, maar ze konden dat eindeloos uitstellen.

De route was het belangrijkste argument om Nederland een belastingparadijs te noemen, maar door fiscale hervormingen is de truc niet meer rendabel.

Crocs heeft echter een nieuwe route gevonden. Een Nederlandse bv van Crocs koopt de intellectuele eigendommen uit de cv en mag die aankoop afschrijven. Daardoor ontstaat in het geval van Crocs een post van 419 miljoen dollar (ruim 354 miljoen euro).

Dat bedrag kan Crocs wegstrepen tegen toekomstige winsten, waardoor het concern veel minder belasting hoeft te betalen in Nederland.

Het demissionaire kabinet werkt al aan een manier om ook deze truc onmogelijk te maken. Naar verwachting wordt het voorstel komende Prinsjesdag naar de Tweede Kamer gestuurd.